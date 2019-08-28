AK Partili Ünal'dan dikkat çeken sözler: Dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler

"Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor. Kazımaya devam edecek." diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Şimdi dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta temaslarına devam eden AK Partili Ünal, Afşin Belediyesi Kültür Evi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ünal, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin gelişmesi için verilen mücadelenin mahalle mahalle, ilçe ilçe devam edeceğini söyledi.

CHP ve HDP sözleri

Terörle mücadelede önemli adımların atıldığını anlatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çözüm kapasitesi kimde var diye baktığımızda işte burası var: Cumhur İttifakı var, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Siz Cumhuriyet Halk Partisinin çözüm üreteceğine inanıyor musunuz? PKK ormanları yakıyor. PKK diyor ki, 'ben yakıyorum, ben.' CHP, 'yok hükümet söndüremiyor' diyor. PKK'ya dönüp 'sen bu ormanları nasıl yakarsın', HDP'ye dönüp 'iki yüzlülük yapma', sen demokrasiden bahsediyorsun, barıştan, ağaç sevgisinden bahsediyorsun ama ormanları yakan PKK'ya ağzını açamıyorsun.

Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor. Kazımaya devam edecek. Şimdi dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler.

600 kadar terörist kaldı

Dün İçişleri Bakanımız açıkladı, ne şehirlerde ne de kırsalımızda etkin, aktif terör mensubu kalmadı. 600 kadar ikişerli, üçerli gruplar halinde gezen unsurlar kaldı. Onları da temizliyoruz.

"Bildiğimiz her şeyi yaptık"

Sabah akşam felaket tellallığı yapanlara asla pirim verilmemesi gerekiyor. Türkiye için verdiğimiz mücadeleye mahalle mahalle, ilçe ilçe devam edeceğiz. Çünkü bu iş, inanma işi. Ülkene, milletine, geleceğine inanacaksın. O konuşanlar, kara propaganda yapanlar ne ülkesine inanıyorlar ne de milletlerine güveniyorlar. Bu iş inanç meselesi ancak inananlar başarabilir. 17 yıl boyunca onlar, bildikleri her şeyi yaptılar. Elhamdülillah biz de bildiğimiz her şeyi yaptık. Hamdolsun. Türkiye şu anda çok iyi durumdadır.