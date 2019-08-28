SON DAKİKA
Memur zammı oranı belli oldu! İşte 2020-2021 memur ve emekli zam oranları... Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

AK Partili Ünal'dan dikkat çeken sözler: Dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler

AK Partili Ünal'dan dikkat çeken sözler: Dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler

"Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor. Kazımaya devam edecek." diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Şimdi dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta temaslarına devam eden AK Partili Ünal, Afşin Belediyesi Kültür Evi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Ünal, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin gelişmesi için verilen mücadelenin mahalle mahalle, ilçe ilçe devam edeceğini söyledi.

CHP ve HDP sözleri

Terörle mücadelede önemli adımların atıldığını anlatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çözüm kapasitesi kimde var diye baktığımızda işte burası var: Cumhur İttifakı var, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Siz Cumhuriyet Halk Partisinin çözüm üreteceğine inanıyor musunuz? PKK ormanları yakıyor. PKK diyor ki, 'ben yakıyorum, ben.' CHP, 'yok hükümet söndüremiyor' diyor. PKK'ya dönüp 'sen bu ormanları nasıl yakarsın', HDP'ye dönüp 'iki yüzlülük yapma', sen demokrasiden bahsediyorsun, barıştan, ağaç sevgisinden bahsediyorsun ama ormanları yakan PKK'ya ağzını açamıyorsun.

Hamdolsun, devletimiz PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün de kökünü kazıyor. Kazımaya devam edecek. Şimdi dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler.

600 kadar terörist kaldı

Dün İçişleri Bakanımız açıkladı, ne şehirlerde ne de kırsalımızda etkin, aktif terör mensubu kalmadı. 600 kadar ikişerli, üçerli gruplar halinde gezen unsurlar kaldı. Onları da temizliyoruz.

"Bildiğimiz her şeyi yaptık"

Sabah akşam felaket tellallığı yapanlara asla pirim verilmemesi gerekiyor. Türkiye için verdiğimiz mücadeleye mahalle mahalle, ilçe ilçe devam edeceğiz. Çünkü bu iş, inanma işi. Ülkene, milletine, geleceğine inanacaksın. O konuşanlar, kara propaganda yapanlar ne ülkesine inanıyorlar ne de milletlerine güveniyorlar. Bu iş inanç meselesi ancak inananlar başarabilir. 17 yıl boyunca onlar, bildikleri her şeyi yaptılar. Elhamdülillah biz de bildiğimiz her şeyi yaptık. Hamdolsun. Türkiye şu anda çok iyi durumdadır.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan ve Putin'in helikopter pazarlığı! '8 milyon dolar bunun yanında arabamız hediye'
Foto Galeri Erdoğan ve Putin'in helikopter pazarlığı! '8 milyon dolar bunun yanında arabamız hediye' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolmabahçe mutabakatı Erdoğan oturma planını A4'e çizdi iddiası Hadi Özışık işin aslını açıkladı
Dolmabahçe mutabakatı Erdoğan oturma planını A4'e çizdi iddiası Hadi Özışık işin aslını açıkladı
Temel Karamollaoğlu hükümeti eleştirdi! Bir gün ekonomide patlama meydana gelir
Temel Karamollaoğlu hükümeti eleştirdi! Bir gün ekonomide patlama meydana gelir
Kayyumdan hediye iddiası! Tartışmanın odağındaki Fırat Silver'dan bomba açıklamalar
Kayyumdan hediye iddiası! Tartışmanın odağındaki Fırat Silver'dan bomba açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı!
Süleyman Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayeti sonrası rekor
Süleyman Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayeti sonrası rekor
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
Boris Johnson’ın İngiliz Parlemantosu tatil yapsın dedi! Sterlin düştü
Boris Johnson’ın İngiliz Parlemantosu tatil yapsın dedi! Sterlin düştü
ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 ikinci tercihler ne zaman?
ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 ikinci tercihler ne zaman?
Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a müjde! İsveç Milli Takımı'na davet edildi
Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a müjde! İsveç Milli Takımı'na davet edildi
Aşure günü ne zaman 2019 hangi gün başlıyor kaç gün sürer?
Aşure günü ne zaman 2019 hangi gün başlıyor kaç gün sürer?
Emine Bulut'un katilinin yargılanma tarihi belli oldu! Avukatlar görevi reddetti
Emine Bulut'un katilinin yargılanma tarihi belli oldu! Avukatlar görevi reddetti
Doktor maaşları ne oldu son durum 2020-2021 maaş zammı netleşiyor
Doktor maaşları ne oldu son durum 2020-2021 maaş zammı netleşiyor
Yorumlar 3 yorum