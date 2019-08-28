Marsilya taraftarı Luiz Gustavo'ya veda ediyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo, Marsilya'nın Nice'le oynayacağı maçın ilk 11'ine alınmadı.

Marsilya, Fransa Lig 1'in üçüncü haftasında Nice ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'nin transferinde sona geldiği Gustavo, maça yedek soyundu.

RMC Sport’un haberine göre; Marsilya’nın Nice maçında kadroya alınan ancak yedek tutulan Luiz Gustavo, her geçen gün Fenerbahçe’ye daha fazla yaklaşıyor.

Öte yandan, Marsilya taraftarları, sosyal medyada Luiz Gustavo’ya veda mesajları yazıyor.