HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Marsilya taraftarı Luiz Gustavo'ya veda ediyor

Marsilya taraftarı Luiz Gustavo'ya veda ediyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo, Marsilya'nın Nice'le oynayacağı maçın ilk 11'ine alınmadı.

Marsilya, Fransa Lig 1'in üçüncü haftasında Nice ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'nin transferinde sona geldiği Gustavo, maça yedek soyundu.

RMC Sport’un haberine göre; Marsilya’nın Nice maçında kadroya alınan ancak yedek tutulan Luiz Gustavo, her geçen gün Fenerbahçe’ye daha fazla yaklaşıyor.

Öte yandan, Marsilya taraftarları, sosyal medyada Luiz Gustavo’ya veda mesajları yazıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Lübnan İsrail İHA'sı düşürdü! Gerginlik büyüyor
Lübnan İsrail İHA'sı düşürdü! Gerginlik büyüyor
HDP'den Saadet Partisi'ne "kayyum" ziyareti
HDP'den Saadet Partisi'ne "kayyum" ziyareti
Sinop'ta freni boşalan greyder otomobili ezdi
Sinop'ta freni boşalan greyder otomobili ezdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Ekrem İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Ekrem İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Zonguldak'ta kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın tahliye talebine ret
Zonguldak'ta kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın tahliye talebine ret
ÖNCEKİ HABERLER
Diagne için Spartak Moskova'dan teklif geldi
Diagne için Spartak Moskova'dan teklif geldi
FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
Esed rejimi İdlib'te yine katliam yaptı
Esed rejimi İdlib'te yine katliam yaptı
Bartın'da skandal görüntü! Hastaneden açıklama
Bartın'da skandal görüntü! Hastaneden açıklama
ABD Orta Doğu barış planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak
ABD Orta Doğu barış planını İsrail seçimlerinden önce açıklamayacak
Hemşire maaşları 2020 zam sonrası kaç para oldu?
Hemşire maaşları 2020 zam sonrası kaç para oldu?
Yorumlar