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Diagne için Spartak Moskova'dan teklif geldi

Diagne için Spartak Moskova'dan teklif geldi

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Mbaye Diagne için Rus ekibi Spartak Moskova 9 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camianın beklentilerini karşılayamayan Mbaye Diagne ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Senegalli golcüye, Rusya'dan talip çıktı.

Galatasaray, Diagne için daha yüksek bir teklif gelmezse oyuncuyu 9 milyon Euro'ya elden çıkartacak.

Ruslardan 3.5 milyon Euro istedi

Ancak Senegalli golcü ise Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti. Golcü futbolcu sarı-kırmızılı takımdan yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyordu.

Rus kulübü kısa süre önce forvetlerinden Ze Luis'i Porto'ya, Luiz Adriano'yu ise Parmeiras'a satmıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne'nin transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuca bağlanması bekleniyor.

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