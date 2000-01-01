PTTKART SAHİPLERİ İÇİN AVANTAJLI KAMPANYALAR
PttKart sahipleri, yıl boyunca düzenlenen birbirinden farklı kampanyalarla birçok avantaj kazanıyor.
179 yıldır kaliteli ve güvenilir bir anlayışla hizmet veren PTT AŞ, müşteri memnuniyetini ön planda tutan kampanyalarıyla üyelerine birçok avantaj sunmaya devam ediyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, PttKart müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı.
Bu kapsamda, Demirören Holding markası olan D-Smart Pay TV abonelik paketlerinde PttKart sahipleri için 24 ay taahhütlü olması kaydıyla perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 50’ye yakın indirim uygulanacak.
PttKart üyelerine özel kampanya kapsamında uygulanacak indirim ile Hoş Geldin Paketi 20 TL, Aile Spor Paketi 30 TL, Film TV Paketi 39 TL ve Mega Paket 49 TL’den satışa çıkıyor. Tarifelere ek olarak ayrıca belgesel ve eğlence paketleri, kurulum ve aktivasyon da PttKart müşterilerine hediye edilecek.
Kampanyadan faydalanmak isteyenler 0850 266 00 00 numaralı D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayarak PttKart numarası ile abonelik başlatabilecek. Kampanyanın ilerleyen dönemlerinde başvurular PTT iş yerlerinden de yapılabilecek.
PTTKART KULLANICILARI HARCARKEN KAZANIYOR
PttKart kullanıcılarına özel düzenlenen başka bir kampanyada ise yapılan alışveriş tutarının %5’i geri ödenecek.
PTT bünyesinde bulunan PTT Avrasya Lokali, PTT Pul Müze Kafe ve PTT Ahlatlıbel tesislerinde yapılacak harcamaların %5’i PttKartlara geri yüklenecek. Birbirinden lezzetli yemekleri tadacak PttKart sahibi ziyaretçiler, kaliteli yemeği indirimli yemenin keyfini çıkaracak.