PTTKART SAHİPLERİ İÇİN AVANTAJLI KAMPANYALAR

PttKart üyelerine özel kampanya kapsamında uygulanacak indirim ile Hoş Geldin Paketi 20 TL, Aile Spor Paketi 30 TL, Film TV Paketi 39 TL ve Mega Paket 49 TL’den satışa çıkıyor. Tarifelere ek olarak ayrıca belgesel ve eğlence paketleri, kurulum ve aktivasyon da PttKart müşterilerine hediye edilecek.