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Prof. Dr. Mustafa Kafalı vefat etti

Anadolu Ajansı
Prof. Dr. Mustafa Kafalı vefat etti

Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında vefat etti.

Genel Türk tarihi ve kültürü alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Kafalı, akşam saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti.

Kafalı'nın cenazesinin 30 Ağustos Cuma günü, cuma namazını takiben Kocatepe Cami'nden kaldırılacağı ve Gölbaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Nihal Atsız'ın öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kafalı, Türk tarihine ışık tutan önemli çalışmaları hayata geçirmişti.

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