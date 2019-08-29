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Sivas'ta HES kanalı patladı 3 araç suya kapıldı

Anadolu Ajansı
Sivas'ta HES kanalı patladı 3 araç suya kapıldı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 araç suya kapıldı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

"6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı"

Patlamanın Koyulhisar'a yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı" diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz" dedi.

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