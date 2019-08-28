SON DAKİKA
Memur zammı oranı belli oldu! İşte 2020-2021 memur ve emekli zam oranları... Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

İhlas Haber Ajansı
Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

KIRIKKALE'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına kayyum atandı. 9 Ekim'de yapılacak cinayet davasına yaklaşık 60 avukatın katılacağı öğrenildi.

KIRIKKALE'de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski kocası Fedai V. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kızı F.B.V. (10) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği bir avukat kayyum olarak atandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası ünlü sanatçıların da aralarında olduğu spor camiası, siyasi ve birçok kişinin düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için F.B.V.'nin reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.

Davayı 60 avukat takip edecek

Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden Bolu’daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilen Fedai V. ise, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGBS) ile hakim karşısına çıkacak. Kırıkkale Adliyesinde yapılacak duruşmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden davayı müdahil olmak isteyen Kırıkkale Barosu, Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonuna bağlı yaklaşık 60 avukat da takip edecek. Dava süresince Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince zanlı Fedai V. ve kızı F.B.V. için Kırıkkale Barosu tarafından avukat görevlendirildi.

Olayla ilgili güvenlik kameraları yeniden incelenecek

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duruşma günü olan 9 Ekim Çarşamba gününe kadar Emine Bulut'un bıçaklanarak öldürüldüğü iş yerlerinin ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) güvenlik kameralarına yansıyan kişi ya da kişiler araştırılıp yeniden ifadelerine başvurulacak.

Öte yandan, daha önce baba Fedai V.'nin kızı F.B.V. ile istediği zaman görüştüğü ve bununla ilgili anne Emine Bulut'un herhangi bir engel çıkarmadığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Emine Bulut cinayetini siyah kıyafetlerle protesto ettiler Emine Bulut'un katilinin yargılanma tarihi belli oldu! Avukatlar görevi reddetti Süleyman Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayeti sonrası rekor Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek Emine Bulut cinayetinin ardından Aşk Ağlatır dizisine tepki yağdı!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fedai Varan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Emine Bulut katiline iyilik yapmış!
Foto Galeri Fedai Varan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Emine Bulut katiline iyilik yapmış! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba kulis! AK Parti'den istifa edenler var
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili bomba kulis! AK Parti'den istifa edenler var
AK Partili Ünal'dan dikkat çeken sözler: Dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler
AK Partili Ünal'dan dikkat çeken sözler: Dün özerklik ilan etmeye çalışanlar bugün bittiler
Dolmabahçe mutabakatı Erdoğan oturma planını A4'e çizdi iddiası Hadi Özışık işin aslını açıkladı
Dolmabahçe mutabakatı Erdoğan oturma planını A4'e çizdi iddiası Hadi Özışık işin aslını açıkladı
Temel Karamollaoğlu hükümeti eleştirdi! Bir gün ekonomide patlama meydana gelir
Temel Karamollaoğlu hükümeti eleştirdi! Bir gün ekonomide patlama meydana gelir
Kayyumdan hediye iddiası! Tartışmanın odağındaki Fırat Silver'dan bomba açıklamalar
Kayyumdan hediye iddiası! Tartışmanın odağındaki Fırat Silver'dan bomba açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere uyarı!
ÖNCEKİ HABERLER
Emine Bulut cinayetini siyah kıyafetlerle protesto ettiler
Emine Bulut cinayetini siyah kıyafetlerle protesto ettiler
Muharrem orucu başlangıcı 2019 muharrem orucu nasıl tutulur?
Muharrem orucu başlangıcı 2019 muharrem orucu nasıl tutulur?
Ziraat Bankası yurtdışında 101 şubeye ulaştı
Ziraat Bankası yurtdışında 101 şubeye ulaştı
Boris Johnson’ın İngiliz Parlemantosu tatil yapsın dedi! Sterlin düştü
Boris Johnson’ın İngiliz Parlemantosu tatil yapsın dedi! Sterlin düştü
ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 ikinci tercihler ne zaman?
ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019 ikinci tercihler ne zaman?
YKS ikinci yerleştirme ne zaman ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019
YKS ikinci yerleştirme ne zaman ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019
Yorumlar 3 yorum