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Bursa'da kahreden görüntü! Çabası yetmedi

Bursa'da kahreden görüntü! Çabası yetmedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu 9 yaşındaki Halil El Halil baraja düştü. Dedesinin gözleri önünde suya batan minik Halil dedesinin tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Halil El Halil, dedesiyle balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'na düşerek kayboldu.

Boğazköy Barajı'na dedesi Mervan Muhammed Aga (55) ile birlikte balık tutmaya giden Halil El Halil, elini yıkamak istedi. Baraj suyuna doğru eğilen çocuk, dengesini kaybederek düştü. Dede, torununu kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuk, suda kaybolurken ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler, suda çocuğu arama çalışması başlattı.

Cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesi Mervan Muhammed Aga ile balık tutmaya gittiği Boğazköy Barajı'nda göle düşerek, kaybolan Suriyeli Halil el Halil'in (9) suda cansız bedeni bulundu. Halil'in cesedi, sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen ailesi de gözyaşı döktü.

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