İngiltere'de Parlamento askıya alınıyor

İngiltere'de Hükümet, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkmayı Parlamento'nun önlemesini engellemek için tartışmalı bir adım attı.

İngiltere'de Hükümet, Kraliçe Elizabeth'ten Eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan Parlamento'yu askıya almasını talep etti ve Kraliçe bu talebi onayladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, askıya alma talebini, "Britanya usulü bir darbe" olarak gördü.

Bu kararla ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayabileceği ifade ediliyor.

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.