Monaco sonunda pes etti Falcao, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray, uzun zamandır peşinde olduğu Radamel Falcao için Monaco ile prensip anlaşmasına vardı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe'te yer alan habere göre; Monaco, Radamel Falcao konusunda tavrını değiştirdi.

Falcao'yu göndermek istemeyen Monaco yönetiminin ikna olduğu ve yıldız golcünün Galatasaray'a imza atmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Kariyerinde River Plate, Porto, Manchester United, Chelsea, Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen Kolombiyalı golcü, son olarak İspanyol ekibinden 43 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu.