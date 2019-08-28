Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı

Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı

Kocaeli'den Singapur'a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı'ndaki nakliye gemisine yüklendi.

Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı - Sayfa 1

Bursa’da üretilerek Singapur’a satılan 13.5 metre uzunluğunda, 18,7 tonluk lüks yat, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı'nda nakliye gemisine yüklendi. 

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Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı - Sayfa 2

Özel vinçlerle denizden limana çıkarılan lüks yattın zarar görmemesi için uzman operatörlerin kullandığı vinçlerle özenle taşındı.

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Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı - Sayfa 3

Limanda bir beşik üzerine alınan lüks yat daha sonra Singapur’a gönderilmek üzere gemiye yüklenerek uzman bir ekip tarafından sabitlendikten sonra yola çıkarıldı. 

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Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı - Sayfa 4
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