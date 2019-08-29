Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapılacak.

Perşembe günü Türkiye saati ile 19:00'de başlayacak olan törende, Süper Lig'in son şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kuraya dördüncü torbadan katılacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

1.TORBA

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Bayern Munich

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

Zenit

2.TORBA

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Ajax

Benfica

3.TORBA

Lyon

Bayer Leverkusen

Salzburg

Olympiacos

Club Brugge

Valencia

Inter Milan

Dinamo Zagreb

4.TORBA

Galatasaray

Lokomotiv MoscowKızılyıldız

Genk

RB Leipzig

Slavia Prague

Atalanta

Lille

Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.