Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapılacak.
Perşembe günü Türkiye saati ile 19:00'de başlayacak olan törende, Süper Lig'in son şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kuraya dördüncü torbadan katılacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
1.TORBA
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Bayern Munich
Juventus
Manchester City
Paris Saint-Germain
Zenit
2.TORBA
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Tottenham
Ajax
Benfica
3.TORBA
Lyon
Bayer Leverkusen
Salzburg
Olympiacos
Club Brugge
Valencia
Inter Milan
Dinamo Zagreb
4.TORBA
Galatasaray
Lokomotiv MoscowKızılyıldız
Genk
RB Leipzig
Slavia Prague
Atalanta
Lille
Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.