Antalya'da panik yaratan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi

Son dakika haberine Antalya'da deprem oldu. Merkez üssü Akseki ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,5; Kandilli Rasathanesi ise 3.4 olarak duyurdu

Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 06.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedilirken, Kandilli Rasathaesi ise derinliği 9.4 km olarak belirlenen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

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