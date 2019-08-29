HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Antalya'da panik yaratan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi

Antalya'da panik yaratan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi

Son dakika haberine Antalya'da deprem oldu. Merkez üssü Akseki ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,5; Kandilli Rasathanesi ise 3.4 olarak duyurdu

Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 06.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedilirken, Kandilli Rasathaesi ise derinliği 9.4 km olarak belirlenen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHENESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar kuru kaç para? Dolarda son durum! (29.08.2019)
Dolar kuru kaç para? Dolarda son durum! (29.08.2019)
AK Parti'den istifa ettiği öne sürülen Hüseyin Çelik'ten açıklama!
AK Parti'den istifa ettiği öne sürülen Hüseyin Çelik'ten açıklama!
Rusya dönüşü uçakta Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Boşuna gelmedik buraya
Rusya dönüşü uçakta Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Boşuna gelmedik buraya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız
Rusya'daki nükleer patlama reaktör kaynaklı olabilir
Rusya'daki nükleer patlama reaktör kaynaklı olabilir
Ekrem İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Ekrem İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Hedef 1 milyar dolar
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Hedef 1 milyar dolar
ÖSYM ais girişi KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır?
ÖSYM ais girişi KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır?
Sivas'ta HES kanalı patladı: Araçlar suya kapıldı
Sivas'ta HES kanalı patladı: Araçlar suya kapıldı
Sivas'ta HES kanalı patladı 3 araç suya kapıldı
Sivas'ta HES kanalı patladı 3 araç suya kapıldı
ÖSYM KPSS sonuç sayfası açıklanıyor saat kaçta sorgulanacak?
ÖSYM KPSS sonuç sayfası açıklanıyor saat kaçta sorgulanacak?
KPSS sonuçları açıklandı mı ÖSYM saat kaçta duyuracak?
KPSS sonuçları açıklandı mı ÖSYM saat kaçta duyuracak?
Yorumlar