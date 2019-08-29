Fenerbahçe'de büyük temizlik! 18 futbolcuyla yollar ayrıldı

Frey ve Reyes’in ardından geçen sezonu kadro dışı tamamlayan kaleci Kameni ile de yollar ayrıldı. Kiralıklarla birlikte toplam 18 oyuncu takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe tarihin en kötü sezonlarından birini tamamladıktan sonra takımı baştan kurdu. Kiralıklarla beraber toplam 18 oyuncu takımdan ayrıldı. Sezonun en önemli transferini Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satarak yapan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri biten Volkan, Neustadter, Skrtel, Şener, İsmail, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı. Kiralık sözleşmeleri biten Slimani, Benzia ve Ayew gibi isimlerle de vedalaşan Kanarya, 3 genç oyuncusunu (Oğuz Kağan, Berke Özer, Barış Alıcı) ise kiralık gönderdi.

Kangren isimler gitti

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe için kangren haline dönüşen Kameni-Frey-Reyes sorunları sonunda çözüldü. Kamerunlu kaleci ve Meksikalı stoper ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Frey ise satın alma opsiyonuyla Almanya'nın Nürnberg takımına kiralandı. Yönetim sattığı ve yolları ayırdığı oyuncuların kulübe yıllık maliyeti 31.8 milyon Euro'ydu (Yaklaşık 206 milyon TL). Gidenlerin yerine şu ana kadar 9 futbolcu transfer edilirken bu oyuncuların yıllık ücreti 18 milyon Euro (Yaklaşık 116 milyon TL) civarında oldu.

Son olarak Kameni gönderildi

2017 yılında Malaga'dan gelen geçen sezonu kadro dışı geçiren Kameni ile yollar resmen ayrıldı. 2.2 milyon Euro'luk kazancıyla kulübün en maliyetli isimleri arasında yer alan 35 yaşındaki Kamerunlu eldiven, ilk sezonunda 9'u Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası ve 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere 16 resmi maça çıkmıştı.

Kulübe maliyetleri 31.8 milyon Euro'ydu

Carlos Kameni - 2.2

Volkan Demirel - 2

Roman Neustadter - 1.7

Martin Skrtel - 2.6

Diego Reyes - 1.8

Şener Özbayraklı - 1.3

İsmail Köybaşı - 1.8

Mehmet Topal - 2.6

Mathieu Valbuena - 3.3

Roberto Soldado - 3

Michael Frey - 800 bin

Andre Ayew - 3.2

Yassine Benzia - 2

İslam Slimani - 3

Eljif Elmas 500 bin (artı 16 milyon Euro)