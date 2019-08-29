Luiz Gustavo transferi için Fenerbahçelileri üzecek açıklama

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Luis Gustavo ile ilgili Marsilya teknik direktör Andres Villas Boas "Fenerbahçe'nin teklifini reddettik" dedi.

Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri peşinden koştuğu Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luis Gustavo için Fransız cephesinden kötü haber geldi.

"Fenerbahçe'nin teklifini reddettik"

Portekizli teknik direktör Andres Villas Boas, Marsilya'nın Nice'i 2-1 yendiği maçtan sonra transfer gündemiyle ilgili konuştu. Portekizli teknik adam "Gustavo ile maçtan önce konuştu. Fenerbahçe'den bir teklif almıştı. Ama bu teklifi kabul edemezdik ve reddettik." dedi.

Neden yedek oturduğunu anlattı

Boas, Gustavo'nun psikolojik olarak hazır olmadığını, bu nedenle maça yedek kulübesinde başladığını söyledi. Sezonun ilk iki maçına 11'de başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Nice karşılaşmasının 81. dakikasında oyuna dahil oldu.