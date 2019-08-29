Ahmet Davutoğlu ihraç edilecek mi AK Parti’den açıklama geldi

Gündemi sarsan konuşmalarına devam eden Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti'den ihraç edileceği iddia edilmişti. İddiayla ilgili Ak Parti'den açıklama geldi. Davutoğlu ise dünkü konuşmasında ''beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler'' demişti.

AK Parti’yi çok sert sözlerle eleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partiden ihraç edileceği ve bu konunun son MYK ve MKYK toplantılarında gündeme geldiği iddia edilmişti.

Ak Parti'den açıklama!

AK Partili kaynaklardan alınan bilgilere göre; eski Davutoğlu ile ilgili bazı haber sitelerinin de yazdığı ihraç iddiasının son MYK ve MKYK toplantılarının hiçbirinde gündeme gelmediği, açıklamalarının ise takip edildiği belirtildi.

Davutoğlu: İhraç edilmeyi beklemiyorum ama...

Ahmet Davutoğlu ise dün akşam TV5'te katıldığı canlı yayın programında ihraç iddialarıyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım çünkü ancak tebessüm edilebilecek bir şey. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım. Düşünün ki rahatsızlık geçirdi diye Deniz Baykal bir vefa duygusuyla milletvekili yapıldı. Yapsınlar diye söylemiyorum ben kendim reddettim. 2018 kongresinde o görevleri yürütmeme rağmen delege yapılmadım. AK Parti ile tek bağım üyelik.