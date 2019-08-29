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AK Partili Burhan Kuzu'dan Halk TV'ye HDP'li başkanlar tepkisi

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com
AK Partili Burhan Kuzu'dan Halk TV'ye HDP'li başkanlar tepkisi

Görevden alınan HDP'li üç belediye başkanının Halk TV'de programa çıkmasına tepki gösteren AK Partili Burhan Kuzu, "RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsaade edilemez" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyum atanan HDP'li Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları Halk TV'de Siyaset Kültürü programına katıldı.

"RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır"

Kuzu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Halk TV'nin terör örgütü propagandası yaptığını iddia ederek, şöyle dedi: CHP'nin yayın organı, yandaş kanal Halk Tv bu akşam ekranına terör örgütünü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını çıkarmış. CHP, Kandil'den talimat almaya devam ediyor.

RTÜK, bu konuda gerekeni yapacaktır. Terör örgütü propagandasına asla müsade edilemez.
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