HDP'den kayyımlara karşı 3 adımlı yol haritası! Bakın ne yapacaklar?

HDP, 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyımlara karşı kesintisiz oturma eylemleri, atamaları uluslararası platformlara taşıma ve Meclis'e çağrı kararı aldı.

HDP, Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine atanan kayyıma karşı 1 Eylül sonrasında izleyecekleri yol haritasına ilişkin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) nezdinde bir dizi karar aldı.

TBMM’yi, “acil gündem”le toplanmaya çağıracak

Buna göre, 1 Eylül’de Diyarbakır’da gerçekleştirilecek mitingin ardından da oturma eylemleri, kesintisiz olarak sürdürülecek. HDP, kayyım atamalarını diplomatik düzeyde de gündeme getirecek ve Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Konseyi (AK) ile AK Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilecek. HDP MYK’si ayrıca 1 Ekim’de açılacak olan TBMM’yi, “acil gündem”le toplanmaya çağıracak.

'Ulusal birliğimizi sağlayarak kazanabiliriz'

DTK ise yazılı bir açıklama yaparak, “Ulusal birliğimizi sağlayamadığımız için kaybettiklerimizi, ulusal birliğimizi sağlayarak kazanabiliriz. Kayyım darbesine karşı ulusal birlik ruhu ve bilinci ile seferber olalım” ifadelerine yer verdi.