Ahmet Davutoğlu insan yüzüne çıkamaz sözünü kim için kullandı! Bomba açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve hakkında mecliste araştırma önergesi sunulmasına neden olan "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz" sözleriyle kimi kastettiğini canlı yayında açıkladı.

Davutoğlu, TV5’te gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Davutoğlu büyük tartışmalara neden olan terörle mücadele sözlerine açıklık getirdi. Davutoğlu, bu ifadelerin öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ikinci olarak da AK Parti'ye bir sitem olduğunu belirtti.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını hatırlatan eski başbakan, "Beni hayrete düşüren şu oldu: Bu kadar sert mücadelenin sürdüğü dönemde MHP Genel Başkanı tekliflerime hayır dedi" şeklinde konuştu.

İkinci sitemim de kendi partimeydi

Davutoğlu sözlerine, "İkinci sitemim de kendi partimeydi. Siz Meclis’te çoğunluğu olmayan bir Başbakan olarak, genel başkan olarak seçime giderken, ben şehitlerimizi defnederken, terörle mücadele ederken siz Ankara’da oturduğunuz köşelerden, il başkanlarını delegeleri arayıp, bana karşı (parti kongresi için) imza topluyordunuz." ifadeleriyle devam etti.

Benim adımı AK Parti tarihinden silmeye kalktılar

AK Parti'nin 18'inci yıl dönümü için hazırlanan tanıtımda kendisine yer verilmediğine de değinen Davutoğlu, "Benim adımı AK Parti tarihinden silmeye kalktılar. Adımın geçmemesi için, o gün terörle mücadelede saf tutan, bedel ödeyen AK Parti teşkilatlarını yok saydılar." dedi.

Yeni bir siyasi harekete ve partiye ihtiyaç var

Yeni kurmayı düşündükleri parti için hazırlanan manifestonun AK Parti'nin kurucu ilkelerinden oluştuğunu açıklayan siyasetçi, eski partisinin kendi eksenine dönmesi için dua ettiğini söyledi. Davutoğlu, Türkiye siyaseti hakkında, "Ümidimizde çok ciddi zayıflama var, halkta da talep ve beklenti artıyor. Dolayısıyla yeni bir siyasi harekete ve partiye ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

İÇ POLİTİKADA HATA YAPTIK 12 Eylül Kongresine giderken MKYK listesini kabul etmemeliydim. Kendi listemle kongreye gitmeliydim.

Davutoğlu'nun iki pişmanlığı

Davutoğlu, “Bütün bu yetkili makamlarda bulunduğunuz süre zarfında hiç ‘Şurada da hata yaptım’ dediğiniz bir nokta yok mu?” sorusunu cevaplarken, demokrasiyi savunacaklarını zannettikleri ülkelerin, Suriye’deki ve Mısır’daki darbelere ve katliamlara bu kadar kayıtsız kalacaklarını öngörmediklerini söyledi.

MKYK listesini kabul etmemeliydim

Davutoğlu, “İç politikada ‘hata yaptık’ dediğiniz bir şey var mı?” sorusuna karşılık da, “Evet, çok ciddi bir hata olarak gördüğüm, 12 Eylül Kongresine giderken MKYK listesini kabul etmemeliydim. Kendi listemle kongreye gitmeliydim. 6 Mayıs’ı demiyorum; olağan kongreyi… Kaybederdim ama 6 Mayıs’ta yaşadığım travmayı yaşamazdım” diye konuştu.