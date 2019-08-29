Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda saat kaçta

Trabzonspor, ilk maçta 3-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek. 20.30’da başlayacak müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Atina’da oynanan karşılaşmada AEK’i 3-1 mağlup ederek avantajı lehine çeviren Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde gruplara katılma noktasında son maçına çıkıyor.

Bordo-mavililer bugün AEK ile oynayacağı rövanş maçında ev sahibi olmanın ve ilk maçta alınan skorun da avantajını kullanarak Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdırmak istiyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rotasyonlu kadro bekleniyor

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta Atina’da oynanan karşılaşmanın 11’ine göre değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi. Karaman’ın ligin 3’üncü haftasında hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Atina’daki ilk müsabakada görev yapan Hosseini, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür’ü dinlendirmesi ve bu oyuncuların yerine Fernandes, Campi, Mikel, Yusuf Sarı ve Avdijaj’a görev vermesi bekleniyor.

Muhtemel 11

Uğurcan- Pereira, Fernandes, Campi, Novak- Mikel, Sosa- Yusuf Sarı, Ekuban, Avdijaj- Shörloth