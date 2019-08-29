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Selvi bombayı yine patlattı: İş adamları Babacan'ın partisi için AK Partili başkanları arıyor

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Selvi bombayı yine patlattı: İş adamları Babacan'ın partisi için AK Partili başkanları arıyor

Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yeni yazısında Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın kuracağı konuşulan parti için çalışma yürüten iş adamlarının bazı AK Partili başkanları arayarak ortak çalışma teklifinde bulunduklarını öne sürdü.

Selvi, Hürriyet'te 'Yeni partiler cephesinde ilginç şeyler yaşanıyor' başlığıyla yayınlana yazısında "Abdullah Gül-Ali Babacan partisiyle ilgili çalışmaları yürüten 'işadamları' arayıp birlikte çalışmak istediklerini bildiriyorlar. Babacan adına işadamı gruplarının araması size ilginç gelmiyor mu? Başkanlar, siyasete Erdoğan’la devam edeceklerini belirtip telefonları kapatıyorlar" diye yazdı.

"Acelelerinin olmayışı konjonktürle ilgili"

Selvi, aynı yöntemi daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kullandığını belirterek şöyle devam etti:

Abdullah Gül-Ali Babacan’ın kuracakları partiyi aralık ayına erteledikleri söyleniyor.

Hatta Aralık da olmayabilir, 2020’ye kalabilir diyenler var. Acelelerinin olmayışı ufukta bir seçim olmamasından kaynaklanmıyor. Daha çok konjonktürle ilgili. Öyle ki temmuz-ağustos aylarında S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin ABD tarafından cezalandırılacağı beklentisi hâkimdi. 1 yıl önce Trump’ın attığı tweetlerle dolar 7.2’ye kadar tırmanmıştı. Bu kez de ağır yaptırımlar gelirse doların 9 liraya kadar tırmanmasını, ekonomide bir felaket tablosunun yaşanmasını bekliyorlardı.

Ülkenin felaketinden kendilerine saadet çıkmasını hesap ediyorlardı.

"Bekledikleri kriz gelmedi"

Krizin tam orta yerinde ekonomideki başarılarıyla Ali Babacan, gül gibi açacaktı. Ancak Trump beklentilerini suya düşürdü. Bekledikleri kriz gelmedi. Onlar da parti kurma çalışmalarını zamana yaymayı tercih ettiler.

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