Yeni Akit Yazarı Kavaklı'dan kadın cinayetlerine marjinal yorum

Emine Bulut cinayeti gündemdeki yerini korurken Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı'dan marjinal bir değerlendirme geldi. Kavaklı, kadına yönelik saldırılara kadınların lehine yapılan hukuki düzenlemelerin yol açtığını öne sürerek "Pozitif ayırımcılık lafları aile içi şiddeti körükledi" ifadelerini kullandı.

Ali Erkan Kavaklı, Yeni Akit'te 'Kanayan yara, aileyi nasıl kurtarabiliriz?' başlığıyla yayınlanan yeni yazısında aile kurumunun şiddetli saldırı altında olduğunu belirtti.

Erkeklerin evden gönderilmesini kadın cinayetleri için gerekçe olarak gösteren kavaklı şunları yazdı:

"Aile zaten çökmüş"

Erkeği devlet eliyle evinden kovarsanız o yuva yıkılır. Avrupa’nın örnek alınacak hâli yok, kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Aile zaten çökmüş, erkek düşmanları tarafından kurulan marjinal kadın dernekleri kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil. İthal yasalarla bir yere varmak mümkün değil.

"İthal kanunlar aile kalemizi hedef aldı"

İstanbul Sözleşmesi ve erkeği evinden kovduran yasalar, cinayet yangınlarına benzin dökmüş.

İthal kanunlar aile kalemizi hedef aldı. Evdeki dengeleri sarstı; pozitif ayırımcılık lafları aile içi şiddeti körükledi.

Kendi değerlerimize dönmeli, kanunları manevî değerlerimizi esas alarak inşa etmeliyiz ama önce insanî duygularımızı; sevgi, şefkat ve merhamet, iyilik yapma, sevap kazanma duygularımızı güçlendirmeliyiz.

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