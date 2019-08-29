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Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li başkanlar konusunda geri vites yaptı!

Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li başkanlar konusunda geri vites yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması sonrası yaptığı konuşmada "Sokağa çıkmayı doğru bulmuyorum" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılıp yerlerine kayyum atanmasına tepki gösteren meslek örgütü temsilcileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'yi ziyaret etti.

"Sokağa çıkmak, protesto etmek" sözleri

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, meslek örgütü temsilcilerinin daha güçlü muhalefet edilmesi vurgusu üzerine Kılıçdaroğlu, kayyum atama kararının hemen ardından yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kayyum atama haberlerinin gündeme düştüğü ilk andan itibaren HDP Eş Genel başkanları, görevden alınan belediye başkanları ve milletvekilleriyle iletişim halinde olduklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz" sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

"İstanbul seçimini anlattım"

Kılıçdaroğlu görüşmede, YSK’nın 6 Mayıs’ta tekrarlanmasına karar verdiği İstanbul seçimlerinin ardından partisinde ‘boykot, sokağa çıkma ve seçime girme’ şeklinde 3 ayrı önerinin tartışıldığını anlattı.

Bu tartışmaların ardından seçime girme kararı alıp seçimin kazanıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e verdiği demeçte de amacının buna dikkat çekmek olduğunu söyledi.

"Uluslar arası alana taşıyalım" önerisi

Kayyum atamalarına karşı tutumlarının net olduğunu ve bu konuda yürütülen çalışma ve görüşmelerin devam ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile görüşmesinde konunun yabancı ülke büyükelçileriyle görüşülerek uluslararası alana taşınması önerisinde bulunup bunu teşvik ettiğini anlattı.

AB büyükelçileriyle görüşme

Kılıçdaroğlu ile yapılan bu görüşmeden sonra da görevden uzaklaştırılan Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ankara’da AB büyükelçileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

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