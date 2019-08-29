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Sahil kesimlerindeki kaçak yapılar Bakan Murat Kurum'dan kararlılık vurgusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son dönemde artan sahillerimizdeki, özellikle de Muğla'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum bu yapılarla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum kamuoyunda büyük bir dikkatle takip edilen sahillerimizdeki kaçak yapılarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Rakamlarla yapılan çalışmalar

Marmaris, Fethiye,Datça, bölgelerinde 100’ü aşkın imar denetçimiz sahillerimizde bulunan yapılara ilişkin denetim yapmaktadır.

Ülke genelinde 20 binin üzerinde kaçak yapı var. Bu yapıların 3260 tanesi Muğla ilimizde.

1500’e yakın bağımsız bölümü içeren konutların ve otellerin olduğu 7 projeyi mühürleme kararı aldık. İmara aykırı oldukları tebliğ edildi. Bu aykırılıkları gidermeleri için 1 ay süre verildi. Aksi halde, resen bakanlığımızın bu eksikleri gidereceği söylendi.

1870 konut, 6 otel, 18 projenin incelenmesi tamamlandı. Bu 18 projenin 12’sinde mühürleme işlemi yapıldı.

Kaçak yapılarla mücadelede kararlılık vurgusu

Kıyılarda sahillerde yapılara denetimler sık bir şekilde yapılmaktadır, ülke genelinde 20 bin üzerinde kaçak yapı var. Kıyılarımızı kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca denetimlerimiz tüm kıyı kesimlerinde devam edecek.

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