Bakan Murat Kurum açıkladı: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl de dönüşecek"

"Yılda yaklaşık 2-2,5 milyon turist ziyaretçisi olan ve geldiğinde herkesin hayran kaldığı bir turizm cennetimiz. Ancak Ayder Yaylası’nda olduğu gibi Uzungölümüzde de Osmanlı’dan bu yana kalan vatandaşlarımızın olduğu ancak o günden bugüne yapılaşma olarak da bizim tarihimize kültürümüze uygun olmayan kaçak yapıların da içinde olduğu bir yapılaşma olduğunu hep birlikte izliyoruz. Ayderimizde Ayder’e ilişkin bir kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Şimdi Uzungöl’de gerekli incelemelerimizi yaptık. Aynı Ayder’de olduğu gibi vatandaşlarımız ile elbirliği içinde onlarla omuz omuza buradaki dönüşümü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.