Kayseri'de seyyar satıcılık yapan gencin cesedi Kızılırmak'ta bulundu
Anadolu Ajansı
KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde seyyar satıcılık yapan 19 yaşındaki Mustafa Sönmezdağ'ın, cansız bedeni Kızılırmak'ta bulundu. Sönmezdağ'ın intihar mı yoksa kaza sonucu mu öldüğü yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.
Mustafa Sönmezdağ, dün traktörle kavun satmak için evden çıktı. Baba Çavuş Sönmezdağ, oğlu akşam eve dönmeyince aramaya çıktı. Çavuş Sönmezdağ, Kermelik mahallesi mevkiinde Kızılırmak kenarında traktörü gördü. Çavuş Sönmezdağ, çevrede yaptığı aramada oğlunun cesedini Kızılırmak'ta suyun yüzeyinde gördü.
Jandarma sudan çıkardı
Irmağa giren Çavuş Sönmezdağ, cesedi sudan çıkararak, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın incelemesi ardından Sönmezdağ'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Sönmezdağ'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu ırmağa düştüğü otopsi ve yapılacak soruşturmanın sonunda belirlenecek.
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