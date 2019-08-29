Osmanlı İmparatorluğunun bilinmeyen sırları bu kazıyla ortaya çıkacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Karacahisar Kalesi arkeolojik kazı çalışmalarında Osmanlı İmparatorluğu’nun bilinmeyen sırları gün yüzüne çıkarılıyor.
Kuruluş aşamasında fethedilen ilk kale olma özelliğine sahip Karacahisar Kalesi’nde, Osman Bey adına sikke bastırılıp hutbe okutulmasıyla da beylik bağımsızlığını ilan ederek imparatorluk olma yolunda önemli bir adım attı. Osmanlı Beyliği tarafından ilk kez 1288 yılında fethedilen Karacahisar Kalesi bir imparatorluk olma yolculuğunun önemli kilometre taşı oldu. Osmanlı Devleti’nin fethettiği ilk kale özelliği olan yerleşkede, 1299 yılında hutbe okunup, Osman Gazi adına sikke basılarak beyliğin bağımsızlığı ilan edildi.
Kuruluş dönemi Osmanlısına dair belgelerin az olması dolayısıyla Karacahisar Kalesi kazıları, Türkiye’deki az sayıdaki Osmanlı arkeolojisinin temsillerinden biri haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülen kazı çalışmalarında, elde edilen bulgularla Osmanlı İmparatorluğun kuruluş dönemine ışık tutulacak.
Bir heyet ilk defa Karacahisar Kalesi’nde yüzey araştırmalarına başladı
Eskişehir Karacahisar Kalesi kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Karacahisar Mahallesi’nde, Eskişehir’e hakim bin 10 metre yüksekliğe sahip bir plato üzerinde yer alıyor. 1999 yılında Prof. Dr. Halil İnalcık önderliğinde Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin dahil olduğu bir heyet ilk defa Karacahisar Kalesi’nde yüzey araştırmalarına başladı. Daha sonra Prof. Dr. Ebru Parman yönetimindeki bir ekip tarafından 2000-2001 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2005 yılına kadar sürmüş, 2010-2014 yılları arasında kazı çalışmaları Prof. Dr. Erol Altınsapan’ın başkanlığında devam etti. Yaklaşık 5 yıldır aktif olarak sürdürülmeyen kazı çalışmaları 2019 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Eskişehir Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Anadolu Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar’ın bilimsel koordinatörlüğünde yürütülecek.
6 üniversiteden 30 kişilik bilimsel ekip oluşturuldu
Kazı çalışmalarına 19 Ağustos Pazartesi günü başlanan bölgede, yürütülen faaliyetlerin 2 ay boyunca devam etmesi planlandı. Kazı çalışmalarına katılmak üzere Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nde görevli Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Tarih bölümlerinde farklı uzmanlık alanlarına sahip öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile Sanat Tarihi Uzmanları ve Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü öğrencilerinden oluşan 30 kişilik bir bilimsel ekip oluşturuldu.