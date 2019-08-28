Forbes 2019'da en çok kazanan kadın aktörleri açıkladı! Birinci sırada kim var

Forbes 2019'da en çok kazanan kadın aktörleri açıkladı! Birinci sırada kim var

Forbes dergisi, her yıl yayınladığı gibi 'En çok kazanan kadın oyuncular' listesine giren isimleri açıkladı.

Forbes 2019'da en çok kazanan kadın aktörleri açıkladı! Birinci sırada kim var - Sayfa 1

Forbes Dergisi, verilerine göre 2019 yılının en çok kazanan aktrislerini belirledi.  Forbes, her sene kendi kriterlerine göre yayınladığı en çok kazanan oyuncular listesinin 2019 tahminleri açıklandı. Listenin zirvesine geçen yıl olduğu gibi aynı isim var. 

İşte 2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları...

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Forbes 2019'da en çok kazanan kadın aktörleri açıkladı! Birinci sırada kim var - Sayfa 2

10. Ellen Pompeo – 22 milyon dolar

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Forbes 2019'da en çok kazanan kadın aktörleri açıkladı! Birinci sırada kim var - Sayfa 3

9. Charlize Theron – 23 milyon dolar

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Forbes 2019'da en çok kazanan kadın aktörleri açıkladı! Birinci sırada kim var - Sayfa 4

8. Margot Robbie – 23.5 milyon dolar

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