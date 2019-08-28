Forbes 2019'da en çok kazanan kadın aktörleri açıkladı! Birinci sırada kim var
Forbes dergisi, her yıl yayınladığı gibi 'En çok kazanan kadın oyuncular' listesine giren isimleri açıkladı.
Forbes Dergisi, verilerine göre 2019 yılının en çok kazanan aktrislerini belirledi. Forbes, her sene kendi kriterlerine göre yayınladığı en çok kazanan oyuncular listesinin 2019 tahminleri açıklandı. Listenin zirvesine geçen yıl olduğu gibi aynı isim var.
İşte 2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları...
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10. Ellen Pompeo – 22 milyon dolar
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9. Charlize Theron – 23 milyon dolar
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8. Margot Robbie – 23.5 milyon dolar
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