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Memur-Sen Başkanı Yalçın Hakem heyetinin zam kararını beğenmedi esti gürledi

Memur-Sen Başkanı Yalçın Hakem heyetinin zam kararını beğenmedi esti gürledi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Hakem heyetinin zam kararıyla ilgili "Kamu İşvereninin teklifi yetersiz, hakemin kararı ise adaletsizdir" değerlendirmesi yaparak "Bu Toplu Sözleşmenin en çarpıcı tarafı masada uzlaştığımız maddeler, Kamu İşvereni tarafından yok sayıldı, Hakeme taşınmadı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

"Son saniyeye kadar müzakere masasında bulunduk"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Sendikaların genel başkanlarının da katılımıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Masayı son derece önemsiyoruz, müzakereyi son derece önemsiyoruz. Sorunları çözmek için son dakikaya, son saniye kadar müzakere masasında bulunduk.

Kamu işvereninin teklifi yetersiz, Hakemin kararı ise adaletsizdir.

"Uzlaştığımız maddeler yok sayıldı"

-Zamanın yetersizliğini ifade ederek tasniflerin daha önce yapılmasını istedik bu gerçekleşmeyince yine Hakeme başvuru süresinin kısaltılmasını teklif ettik.Bu Toplu Sözleşmenin en çarpıcı tarafı masada uzlaştığımız maddeler, Kamu İşvereni tarafından yok sayıldı, Hakeme taşınmadı.11

"Bu süreçte üç şey tartışılır hale geldi"

Sendikamız uzlaşmazlık tutanağını imzalaması için bakanlığa davet edilmedi. Bu süreçte üç şey tartışılır hale geldi. Bir; kamu İşvereninin güvenilirliği, iki; hakem heyetinin özerkliği, üç; 4688 sayılı Toplu Sözleşme Kanununun yeterliliği.

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