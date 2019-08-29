Sporcuların yeni gözdesi ballı fındık ezmesi

Altaş Yağ Sanayi tarafından Ordu’da yüksek enerji ve protein kaynağı olan Ballı fıstık ezmesi üretildi. Fıstık ve bal birleştirildi hem sağlıklı hem de protein değeri oldukça yüksek olan ürün ortaya çıkarıldı.

Karadeniz, yeni bir lezzeti daha damak tadına düşkünlerin beğenisine sundu. Ordu’da Altaş Yağ Sanayi tarafından üretin Ballı Fıstık Ezmesi hem sağlıklı hem de lezzetli olması sebebiyle tercih edilen ürünler arasına girdi.

Rafine şeker kullanılmayan, bal ile tatlandırılan ürün yüksek enerji ve protein kaynağı olması sebebiyle de sporcular tarafından kullanılmakta. Ürün yüzde 70 oranında fıstık içirmekte. Tahinin de yer aldığı ezmede palm yağı ise kullanılmamakta.

Shea yağı bulunuyor

Ballı fıstık ezmesinin içerisinde antioksidan özelliği bulunan Hindistan cevizi yağı ile A,D,E ve F vitaminleri bakımından oldukça zengin olan Shea yağı bulunmakta. Trans yağ, renklendirici katkı maddesi içermemekte. Tüm bu özelliklerini sağlıklı olmasıyla birleştirip tüketicilere sunan Altaş Yağ Sanayi diğer ürünlerinde olduğu gibi fıstık ezmesiyle de uluslararası pazarda pay sahibi olmayı amaçlıyor.

Fıstığı Karadenizli arıcıların yetiştirdiği balla buluşturan Ordulu firma ballı fındık ezmesinde yakaladığı satış başarısını kısa süre içerisinde fıstık ezmesinde de yakalaması bekleniyor.

Hem protein hem enerji

Firma ürettiği ballı fındık ezmesiyle birlikte tüketicileri hem protein hem de yüksek enerji vaat ediyor. Çotanak ismiyle raflarda yerini alan üründe rafine şeker bulunmuyor. Bal ile tatlandırılan ürün yüksek oranda E vitamini içeriyor. Ezmede kullanılan balın kaliteli ve şeker kullanılmayan ballardan seçilmesinden ötürü gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor.

En fazla bal üreten şehir

Ordu Türkiye’de en fazla fındığın ve en fazla bal üreten bal üreticisinin olduğu bir şehir. Fındık ve bal bu üründe buluşuyor. Ürün yüzde 70 oranında fındık içeriyor. Tahinde ezmede yer alan ürüne hem lezzet hem de enerji katan ürünlerden. Palm yağı içermeyen üründe antioksidan özelliği bulunan Hindistan Cevizi Yağı kullanılıyor. A,D, E ve F vitaminleri bakımından zengin olan Shea yağı da ezmenin içerisinde yer alıyor. Ballı fındık ezmesi trans yağ, renklendirici ve katkı maddesi içermiyor

Yurt içinde zincir marketlerdeki raflarda yerini alan Ballı Fındık Ezmesi yurt dışında ise uzak doğu pazarında her geçen gün daha fazla kitleye ulaşıyor. Ürün Çin ve Hindistan’a ihraç ediliyor.

En iyi 10 ürün arasına girmişti

Öte yandan Çin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük fuarlarından olan SİAL fuarında ezme en iyi 10 ürün arasına girmişti. Altaş Yağ Sanayi ilk 10’a ürün sokabilen tek Türk firması olmayı başarmıştı.