Lig özetleri yayınlanmayacak mı? Fahiş rakam ortaya çıktı

Daha önce Ersin Düzen'in “Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz yılın iki katı ücret istiyor” dediği özet görüntüler için Milliyet gazetesi Sina Koloğlu, bugünkü köşesinde yayıncı kuruluşun spor kanallarından talep ettiği fahiş rakamı açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk iki hafta geride kalırken Fenerbahçe liderlik koltuğunda ancak futbolseverler müsabakaların özet görüntülerine hasret kaldı. Yayın özetleri konusunda TRT ile beIN Sports henüz anlaşma sağlayamazken Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, köşesinde son gelişmeleri aktardı.

"Ligde üçüncü haftaya girdik, Erman Hoca, “Oynat Uğur’cuğum” yapamadı.'' ifadelerini kullanan Koloğlu, futbolseverlerin maçların özet görüntülerine neden hasret kaldığını şu şekilde özetledi;

TRT ile beIN Sports anlaşamadı

''Çünkü maçlarımızın özet görüntüleri servis edilmiyor. TRT Spor’da Ersin Düzen, “Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz yılın iki katı ücret istiyor” dedi. Kendi menfaatleri doğrultusunda TFF ve kulüplerden indirim talep ederken, maç özetleri konusunda tam tersini yaptığını da ekranda söyledi. TRT ile beIN Sports anlaşamadı. “Bu paraları ne TRT Spor ne de A Spor verebilir” deniliyor. Peki neymiş bu ‘iki katı’ para?

''Yani üç dakikalık özet 30 bin dolar''

Kulağıma gelen rakam şöyle, “Yıllardır beş dakikası bin dolar’dı. Bugün 10 bin dolar istiyorlar. Yani üç dakikalık özet 30 bin dolar.” Ee hayat da ‘parasal güncelleme’ geçiriyor! Yani bu fiyatlarda anlaşma sağlanması pek mümkün görülmüyor. En azından daha uzun bir süre Twitter üzerinden ‘tartışmalı pozisyonları’ takip edeceğiz. İcabında kendi kendimizin hakemi olacağız!"