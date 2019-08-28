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Ordu'da akrabalar arasında arazi kavgası 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
Ordu'da akrabalar arasında arazi kavgası 5 yaralı

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca-yeğen birbirine girdi. Olayda amcasının başına sırıkla vurduğu kadın yaralandı.

ORDU'nun Gülyalı ilçesi Mustafalı Mahallesi Çakırlı Sokak'ta Nevin Y. (55) evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu her iki tarafın çocukları ve yakınlarının da dahil olduğu kavga arbedeye dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında Hayrettin Ç, yerden aldığı sırıkla yeğeni Nevin Ç.'nin başına vurdu. 4 kişinin de darp sonucu yaralandığı kavgada, kadının başına hastanede 22 dikiş atıldı.

Nevin Ç'nin şikayetçi olduğu amcası ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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