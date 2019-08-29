Leyla Tanlar poz verdi mahrem yeri göründü olay fotoğraflar

Leyla Tanlar poz verdi mahrem yeri göründü olay fotoğraflar

Leyla Tanlar 'Ömür Gedik'in şort' tartışmasına instagram hesabına koyduğu 'mahrem yerlerini belli eden' fotoğraflarla dahil oldu.

Leyla Tanlar poz verdi mahrem yeri göründü olay fotoğraflar - Sayfa 1

Paramparça dizisinde Cansu karakteri ile tanınan ve kısa sürede oyunculuk performansı ile dikkat çeken Leyla Tanlar'ın  son instagram paylaşımları olay oldu. 21 yaşındaki genç oyuncuya takipçilerinden tepki yağdı. 

118
Leyla Tanlar poz verdi mahrem yeri göründü olay fotoğraflar - Sayfa 2

Son olarak ATV'de yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde oynayan Leyla Tanlar, dizinin erken final yapması sonrasında ekranlara kısa bir süre ara verdi. 

218
Leyla Tanlar poz verdi mahrem yeri göründü olay fotoğraflar - Sayfa 3

Güzelliğinin yanı sıra kusursuz fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu instagramı aktif kullanan ünlülerden. 1.1 milyon takipçisi olan Leyla Tanlar'ın tüm paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. 

318
Leyla Tanlar poz verdi mahrem yeri göründü olay fotoğraflar - Sayfa 4

Ömür Gedik'in başlattığı G-string şort tartışmalarını ti'ye alan Leyla Tanlar'ın 'Kadınlar yerine göre giyinmeli” konulu tweetleri okuyorum 🙃' notu ile yaptığı paylaşımlar takipçilerini ikiye böldü. 

418