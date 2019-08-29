Leyla Tanlar poz verdi mahrem yeri göründü olay fotoğraflar
Leyla Tanlar 'Ömür Gedik'in şort' tartışmasına instagram hesabına koyduğu 'mahrem yerlerini belli eden' fotoğraflarla dahil oldu.
Paramparça dizisinde Cansu karakteri ile tanınan ve kısa sürede oyunculuk performansı ile dikkat çeken Leyla Tanlar'ın son instagram paylaşımları olay oldu. 21 yaşındaki genç oyuncuya takipçilerinden tepki yağdı.
Son olarak ATV'de yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde oynayan Leyla Tanlar, dizinin erken final yapması sonrasında ekranlara kısa bir süre ara verdi.
Güzelliğinin yanı sıra kusursuz fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu instagramı aktif kullanan ünlülerden. 1.1 milyon takipçisi olan Leyla Tanlar'ın tüm paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.
Ömür Gedik'in başlattığı G-string şort tartışmalarını ti'ye alan Leyla Tanlar'ın 'Kadınlar yerine göre giyinmeli” konulu tweetleri okuyorum 🙃' notu ile yaptığı paylaşımlar takipçilerini ikiye böldü.