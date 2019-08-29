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Beşiktaş'ta yüksek rakama oynuyordu! İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para

Beşiktaş'ta yüksek rakama oynuyordu! İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para

Beşiktaş'tan 1 milyon 750 bin Euro kazanan Ricardo Quaresma, yeni takımı Kasımpaşa ile siyah-beyazlı kulüpten aldığı rakamın yarısına el sıkıştı.

Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile el sıkıştı. Quaresma'nın Kasımpaşa'dan ne kadar alacağı merak ediliyordu. 

Yarı fiyatına el sıkıştı
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, 500 bin Euro karşılığında Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip, Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'tan 1 milyon 750 bin Euro kazanan Ricardo Quaresma, yeni takımı Kasımpaşa ile siyah-beyazlı kulüpten aldığı rakamın yarısına el sıkıştı.

''Quaresma ile anlaştık''
Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.

''Transfer bugün gerçekleşecek''
Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan ne kadar kazanıyordu?

Portekizli futbolcu Quaresma, 2019-2020 sezonu için Beşiktaş'tan 1 milyon 750 bin Euro kazanıyordu.
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