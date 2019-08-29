Yeni memur maaşları 2020 polis, imam, doktor, bekçi, gardiyan zamlı tam liste

Hakem Kurulu hükümetin verdiği zam teklifini aynen onaylayarak memur ve memur emeklisinin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam almasına karar verdi. En düşük memur maaşına yaklaşık 132 TL zam geldi. Böylece en düşük zamlı memur maaşı 3 bin 823 liraya yükselecek. Yeni zamlı maaşlar 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak. İşte öğretmen, doktor, mühendis, vaiz, hemşire ve polis başta olmak üzere zamlı maaşlar: