Yeni memur maaşları 2020 polis, imam, doktor, bekçi, gardiyan zamlı tam liste
1 Ocak 2020 itibariyle yeni zamlı memur maaşları alınmaya başlayacak, en düşük memur maaşı 3 bin 823 lira olacak. Peki kim ne kadar maaş ve zam alacak, listeyi hazırladık.
Hakem Kurulu hükümetin verdiği zam teklifini aynen onaylayarak memur ve memur emeklisinin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam almasına karar verdi. En düşük memur maaşına yaklaşık 132 TL zam geldi. Böylece en düşük zamlı memur maaşı 3 bin 823 liraya yükselecek. Yeni zamlı maaşlar 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak. İşte öğretmen, doktor, mühendis, vaiz, hemşire ve polis başta olmak üzere zamlı maaşlar:
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.
Zamlı memur maaşları 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak.
Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar
şöyle olacak:
En düşük memur maaşı - Temmuz:3.676 2020 Ocak:3.823
Vali maaşı (1/1) 14 bin 309 liradan 14 bin 881 liraya çıktı.
Genel müdür maaşı (1/) 12 bin 434 liradan 12 bin 931 liraya yükseldi.