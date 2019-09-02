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Komşuda deprem! Başbakan Bakhtadze istifa etti

Komşuda deprem! Başbakan Bakhtadze istifa etti

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze görevinden istifa ettiğini açıkladı.  Başbakan Bakhtadze istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakhtadze, "2018’de Gürcistan Başbakanı görevine gelmemin amacı ve ana hedefi, ülkenin gelişmesi ve gelecek yıllarda ulusal hedeflerimize ulaşılmasını sağlamaktı. Aynı zamanda stratejik bir kalkınma çerçevesi oluşturmak ve uygulamaktı. Tüm bunlar gerçekleşti. Gürcistan Başbakanı olarak bu pozisyonda görev yapmak benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktu. İstifa etmeye karar verdim. Çünkü bu aşamadaki görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisindeki üyeliğim devam edecek" dedi. 

Daha önce Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü olarak çalışan Bakhtadze, 2017-2018'de Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Bakhtadze, Haziran 2018’den bu yana Gürcistan Başbakanıydı. 

Gürcistan’ın Anayasasına göre, başbakanın yetkileri istifa ettiği anda sona eriyor. Ancak hükümet yeni bir başbakan atanana kadar hizmet vermeye devam edecek. Resmi olmayan bilgilere göre, Bakhtadze'nin yerine İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia gelecek. 

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