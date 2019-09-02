Balıkçılar "vira bismillah" dedi! Ekrem İmamoğlu balık mezatı yönetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti. Pazar günü av yasağının kalkmasıyla 'Vira Bismillah' diyen balıkçıların da sorunlarını dinledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bu sabah Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti. İBB iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. İSYÖN’ün yeleğini giyip şapkasını takan İmamoğlu, çay içtikten sonra mezat alanına geçti.

Mezatı yönetti

İmamoğlu, balıkçıların mezatı yönetmesini istemesi üzerine, "Hem esnaftan hem vatandaştan yana olmam lazım" diyerek pazarlığa başladı.

​Önce "Kasasına 200 lira istiyoruz alan var mı?" diyen İmamoğlu’nun teklifini 220, 225 liraya yükselten oldu. Ancak, hal yöneticilerinin, "Arkadaşlar ciddi olalım başkanım siz buraya 150 yazın pazarlık başlasın" demesi üzerine taban fiyat düşürüldü.

Bir kasa balığı 180 liraya sattı

İmamoğlu'nun, "Biz yüksek istiyoruz düşürüyor bak" deyince balıkçılardan biri, "Başkanım senin işin pahalı satmak onlarınki ucuz almak" diye seslendi. Bunun üzerine 160 liradan pazarlığı başlatan İmamoğlu’nun yönettiği mezatta 170, 175 liranın ardından 180 lira veren oldu ve bir kasa balık 180 liraya satıldı.

İmamoğlu, "Allah utandırmasın arkadaşlar. Kesenize bol bereket gelsin. Gecesini, gündüzünü bu işe veren insanlarsınız. Denizleri de balığı da korumamız lazım. Avlanmayla ilgili tedbirlere uymamız lazım ki bir dahaki sene daha bol balık tutalım" diye konuştu.

Twitter hesabından şu şekilde açıklama yaptı: