Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mario Lemina'nın geçici transferi konusunda Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Mario Lemina'nın transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.