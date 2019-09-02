HABER /  SAĞLIK

Penisindeki tümörün büyümesini önlemek için öyle bir şey yaptı ki...

Penisindeki tümörün büyümesini önlemek için öyle bir şey yaptı ki...

JAPONYA’da yaşayan 65 yaşındaki bir adam, penisindeki tümörlerin büyümesini paket lastiğiyle durdurmaya çalışırken ürüme organının bir parçasından oldu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşanan olayda, 65 yaşındaki bir adam genital bölgesinde ağrı şikayetiyle Koto Hastanesi’ne gitti. Doktorlar hastayı muayene ettiklerinde karnabahar şeklinde bir penis tümörüne sahip olduğu teşhisinde bulundu. Tümörlü doku, penis başında büyüme göstermişti.

Doktorlar ilk olarak penis kanserinden şüphelendi ancak biyopsi sonrası bunun yaygın bir cilt kanseri türü olduğu anlaşıldı. Ancak doktorların ilgisini çeken başka bir durum daha vardı; hasta tümörlerin büyümesini engellemek için penisini kökünden paket bandıyla sıkmıştı.

Doktorlar ne kadar süredir orada bulunduğunu öğrenemedikleri lastiği çıkardılar. Lastik deriyi kesmiş ve dokuya zarar vermişti; henüz kangren ya da kan zehirlenmesi emareleri gözükmese de doktorlar hem kanserli bölünden hem de zarar gören ölü dokudan kurtulmak için penisin bir kısmını kesti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım Fethullah Gülen'in has müridiymiş
Foto Galeri Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım Fethullah Gülen'in has müridiymiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'nın yaptığı alçaklığa bakın! Hacire Akar'ın diğer oğlunu öldürüp askerin üzerine attılar
PKK'nın yaptığı alçaklığa bakın! Hacire Akar'ın diğer oğlunu öldürüp askerin üzerine attılar
Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan ve Candaş Tolga Işık'ın 'Kırmızı Çizgi Fitbol'u başlıyor!
Serdar Ali Çelikler, Mehmet Ayan ve Candaş Tolga Işık'ın 'Kırmızı Çizgi Fitbol'u başlıyor!
Erdoğan'dan her adli yıl açılışı öncesi yaşanan tartışmaya tepki! Hepimizin evidir!
Erdoğan'dan her adli yıl açılışı öncesi yaşanan tartışmaya tepki! Hepimizin evidir!
Diagne 'acil bir işim çıktı' deyip Anderlecht'e transferi baltaladı
Diagne 'acil bir işim çıktı' deyip Anderlecht'e transferi baltaladı
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi
Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi
Türk Harb-İş'ten sert tepki! İncirlik Hava Üssü'nde 150 çalışan işten çıkarılıyor
Türk Harb-İş'ten sert tepki! İncirlik Hava Üssü'nde 150 çalışan işten çıkarılıyor
Komşuda deprem! Başbakan Bakhtadze istifa etti
Komşuda deprem! Başbakan Bakhtadze istifa etti
Engelli maaşları eylül ayı ödemesi ne zaman zam mı geldi?
Engelli maaşları eylül ayı ödemesi ne zaman zam mı geldi?
23 Haziran seçimleri görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
23 Haziran seçimleri görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
3 yıldır aynı yerde ihtiyaç sahiplerine sebze meyve dağıtıyorlar
3 yıldır aynı yerde ihtiyaç sahiplerine sebze meyve dağıtıyorlar
Yorumlar