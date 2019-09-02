Penisindeki tümörün büyümesini önlemek için öyle bir şey yaptı ki...

JAPONYA’da yaşayan 65 yaşındaki bir adam, penisindeki tümörlerin büyümesini paket lastiğiyle durdurmaya çalışırken ürüme organının bir parçasından oldu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşanan olayda, 65 yaşındaki bir adam genital bölgesinde ağrı şikayetiyle Koto Hastanesi’ne gitti. Doktorlar hastayı muayene ettiklerinde karnabahar şeklinde bir penis tümörüne sahip olduğu teşhisinde bulundu. Tümörlü doku, penis başında büyüme göstermişti.

Doktorlar ilk olarak penis kanserinden şüphelendi ancak biyopsi sonrası bunun yaygın bir cilt kanseri türü olduğu anlaşıldı. Ancak doktorların ilgisini çeken başka bir durum daha vardı; hasta tümörlerin büyümesini engellemek için penisini kökünden paket bandıyla sıkmıştı.

Doktorlar ne kadar süredir orada bulunduğunu öğrenemedikleri lastiği çıkardılar. Lastik deriyi kesmiş ve dokuya zarar vermişti; henüz kangren ya da kan zehirlenmesi emareleri gözükmese de doktorlar hem kanserli bölünden hem de zarar gören ölü dokudan kurtulmak için penisin bir kısmını kesti.