Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan 14 yıllık eşinden boşandığını açıkladı

Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan eşi Diana Zan ile 14 yıllık evliliğinin bitirdiklerini açıkladı.

Etiler basın mensuplarıyla karşılaşan Gökhan Zan, eşi Diana Zan ile 14 yıllık evliliğinin bittiğini söyledi. Zan, geçtiğimiz temmuzda boşandıklarını söyledi. Ayrılık sonrası bir süre tatil yaptığını belirten Gökhan Zan, bu arada Kanada'da dil eğitimi aldığını da sözlerine ekledi.

Kariyeri hakkındaki soruları da yanıtlayan Zan, futbolun içinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Gökhan Zan kimdir?

7 Eylül 1981 Hatay doğumlu olan Gökhan Zan, futbola da Hatayspor'da başladı. Gökhan Zan buradaki performansı sonrasında 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldu. Üç sezon Çanakkale Dardanel forması giyen Gökhan Zan, 2003-2004 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

İlk sezonunda Beşiktaş'ta sadece dört maçta forma giyen Zan, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş tarafında Gaziantepspor'a kiralandı. 2005-2006 sezonu başında ise Beşiktaş'a dönerek tekrar kendine kadroda yer buldu. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş kadrosuna geri dönen Zan, 2008-2009 sezonuna kadar Beşiktaş kadrosunun değişmez ismi oldu. Beşiktaş forması altında oynadığı 76 maçta, toplam 4 gol kaydetti.

2009-2010 sezonunda, Galatasaray ile 2 yıllık bir antlaşma imzalayan tecrübeli futbolcu, bu takımda 5 numaralı formanın sahibi oldu. İlk olarak 2000 yılında, Ukrayna karşısında A Milli formayı giyen Zan, EURO 2008'deki başarılı oyunculuğu sayesinde takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu. Zan, 2009 yılının sonuna kadar toplam 45 kez ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Başarıları

Milli Takım

UEFA Euro 2008, Yarı Final.

Beşiktaş

2005-2006, Türkiye Kupası, Süper Kupa

2006-2007, Türkiye Kupası

2008-2009, Türkiye Kupası

2008-2009, Türkiye Lig Şampiyonluğu

Galatasaray

2011-2012, Türkiye Lig Şampiyonluğu

2012-2013, Türkiye Lig Şampiyonluğu

1,92 metre boyu ile Süper Lig'deki en uzun futbolculardan biri olan Gökhan Zan, iri ve güçlü fiziği ile öne çıkıyordu.