Arzum Onan'ın eşiyle aşk dolu Eylül ayı paylaşımı çok beğenildi!

Bir hayranı, “Ne güzel bir resim. Allah ömür boyu muhabbetinizi, aşkınızı, saygınızı daim etsin” diye yazdı. Meslektaşlarından Sedef Avcı da paylaşıma “Eylül’de siz de hoş geldiniz. Bize de bekliyoruz” notunu bıraktı. İşte ünlü çiftin o romantik paylaşımı....