Arzum Onan'ın eşiyle aşk dolu Eylül ayı paylaşımı çok beğenildi!
Arzum Onan, sosyal medya hesabında eşi Mehmet Aslantuğ ile Eylül ayının gelişi ile ilgili romantik bir paylaşımda bulundu. Onan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Arzum Onan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında eşi Mehmet Aslantuğ ile evliliklerinin 23. yıl dönümü nedeniyle yaptığı romantik bir paylaşım binlerce beğeni ve yorum almıştı.
Evlilikleriyle sanat camiasına örnek olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti evliliklerinin 23. yıl dönümlerini kutluyor. 1996'da evlenen ünlü çiftin "Can" adında 18 yaşında bir oğulları var.
Örnek gösterilen mutlu evlilikleri herkesin dilinde olan ünlü çiftten, Eylül ayı ile ilgili sahil kenarında paylaşım geldi. Arzum Onan'ın "Ve Eylül..." notuyla bu aşk kokan paylaşımı takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bir hayranı, “Ne güzel bir resim. Allah ömür boyu muhabbetinizi, aşkınızı, saygınızı daim etsin” diye yazdı. Meslektaşlarından Sedef Avcı da paylaşıma “Eylül’de siz de hoş geldiniz. Bize de bekliyoruz” notunu bıraktı. İşte ünlü çiftin o romantik paylaşımı....