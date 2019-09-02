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Diagne'nin sözleşme detayları belli oldu

Diagne'nin sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin euro karşılığında Club Brugge'e kiralandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Club Brugge'a transferini resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip Senegalli futbolcunun transferini KAP'a bildirirken oyuncuyla ilgili sözleşme detayları da açıklandı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde; ''Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.

Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.''

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