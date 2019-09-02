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Selahattin Demirtaş'tan duruşma kararı!

Selahattin Demirtaş'tan duruşma kararı!

HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün görülecek olan davanın duruşmasına katılmama kararı aldı.

Selahattin Demirtaş'ın 142 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün Ankara Sincan Cezaevi kampüsünde görülecek.

Rudaw'ın haberine göre, Demirtaş ve avukatları bugünkü duruşmaya katılmama kararı aldı. Daha önceki duruşmalara SEGBİS yoluyla bağlanan Demirtaş, bugün görülecek davaya ses ve görüntü sistemi ile de katılmayacak.

Demirtaş’ın AİHM’de haklı bulunduğu davaya yönelik yapılan itirazlar bu yıl içerisinde AİHM Büyük Daire’de görülecek. Demirtaş ve avukatlarının bu kararı bekleyeceği ve bu yüzden bugünkü duruşmaya katılmayacağı belirtiliyor.

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