Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK, Diyarbakır ve işten çıkarmalarla ilgil açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklamalar geldi. İSPARK ile ilgili gerçeği ifşa eden İmamoğlu, 60 bin aracın ücretsiz park ettirildiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İSPARK, Diyarbakır ziyareti ve işten çıkarmalarla ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İSPARK ücretlerindeki artışla ilgili soruya, “Bu zam değil. Finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. 6 aylık bilançoda 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz yararlanan araç var.” dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- (İmamoğlu'ndan Türk ve Mızraklı ile bir araya geldiğinde sarf ettiği 'Aynı yerdeyiz' sözlerine açıklama) O vatandaşlarımız başvurularını yaptılar. Engel yok diyen YSK. Bir suçu varsa neden dışarıda? Diyarbakır benim, İstanbul benim, her yurttaşın olduğu gibi hepsi bizim. Aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. Yapılan iş yanlıştır. Bu yanlışı düzeltin ki birilerinin eline fırsat geçmesin.

İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ - İşe göre en uygun insanın alınması konusunda en adil sistemi uygulayacağız. Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre alım konusunda sistem uygulayacağız. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek.

HDP'li başkanlara Atatürk portresi hediye etmesi

-Bu yurdumun değerleri var. Herkesin hissetmesini isterim. Daha önce birileri hediye etmediyse onun sorunu ama ben gittiğim yere bu ve bunun gibi simgesel hediyeler götüren biriyim. 82 milyon insanın bir değeri, önderi olarak bütün Türkiye'nin topyekün mücadele vermiş bir milletin öncüsü olarak o fotoğrafı Diyarbakır'da paylaştım. Atatürk posterini aldıkları için memnun oldular.

İMAMOĞLU'NUN ATATÜRK HEDİYESİ İmamoğlu, görevlerinden alınıp yerlerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Kayapınar Belediye Balşkanı Keziban Yılmaz’ı ziyaret edip Atatürk portresi hediye etmişti.

- (Vakıf denetimleri) Keşke denetimli bir mekanizma oluşturulsaydı da ben bunlarla uğraşmasaydım. Böyle yoğun bir gündemimiz var. Bu bir finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır zarar etmiyor denen kurumu teslim almamızdan itibaren 18 milyon zararı var.

İBPARK çiftlik olmuş

-60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Derhal talimat verdim, tespit edilsin dedim. 3 bin değil, 5 bin değil, 60 bin. Ücretsiz diyorum, indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var. Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Geçici bir dönem teşvik edilmesi için, kredi kartıyla 9 lira ödeyeceksiniz. Sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Benim İSPARK'ım neden zarar etsin. Ayda 2-3 milyon zarar ediyor. Bir zam çalışması elbette olacaktır ancak şu anda yok.