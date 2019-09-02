Selahattin Demirtaş davasında önemli gelişme! Avukatlar da çıkmıyor

Cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın bugün görülecek duruşması öncesinde önemli bir gelişme var. Demirtaş ve avukatları duruşmaya çıkmıyor.

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 11. duruşması, bugün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülecek. Ancak Demirtaş’ın duruşmaya katılmayacağı öğrenildi. Daha önceki duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılan Demirtaş’ın yanı sıra avukatlarının da duruşmaya katılmayacağı belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’ın itiraz başvurusu ile ilgili 18 Eylül 2019 tarihinde Strazburg’da duruşma gerçekleştirecek.

Davaya dair

Davada "terör örgütü kurma ve yönetme”, “terör örgütü propagandası” ve “suç ve suçluyu övme” iddialarıyla Demirtaş hakkında 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine alınmıştı.

Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.