Kadir Topbaş'ın FETÖ'cü damadı Ömer Faruk Kavurmacı kriz geçirmiş

İSTANBUL eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, hastalığı gerekçe gösterilerek bir ara tahliye edilmiş, tepkiler üzerine yeniden cezaevine konulmuştu. Kavurmacı'nın cezaevinde kriz geçirdiği ortaya çıktı.

Kadir Topbaş'ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın koğuşunda geçirdiği epilepsi krizi sonrası bilincini kaybettiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

20 Ağustos Salı gecesi saat 23:06’da cezaevine gelen ambulasla hastaneye kaldırıldığına dair rapora göre, Kavurmacı, 5 saat boyunca hastanede gözetim altında tutuldu. Kavurmacı, hastanede geçirdiği süre boyunca birtakım tetkiklerden de geçirildi.

Sağlık raporunda, Kavurmacı’nın hastaneye G40 epilepsi teşhisiyle kaldırıldığı belirtilerek, “112 tanısıyla tarafımıza getirilen hastaya Diazem 1 ampul IV verilmiştir” denildi.

Raporda, Kavurmacı’nın EKG cihazına da sokulduğu belirtilerek, kalp ritminin aşırı hızlı atması sonucu oluşan Kavurmacı’ya Sinüs Taşikardisi hastalığı tanısı da konuldu.

Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olarak bilinen TUSKON davasında 35 aydır tutuklu bulunuyor. Kavurmacı bir ara tahliye edilmişti. Kamuoyunda büyük tepkiler olunca Topbaş'ın damadı yeniden cezaevine gönderilmişti. Ömer Faruk Kavurmacı Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo şirketlerinin sahibiydi. Kavurmacı'nın tüm mal varlığına el konulmuş şirketleri TMSF'ye geçmişti.