Kupa canavarı Falcao'nun kariyeri

Galatasaray’ın Monaco’dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kariyerinde oynadığı 6 takımda toplam 461 maça çıktı ve 271 gol, 51 asistlik performans sergiledi. Falcao, UEFA Avrupa Ligi’ni 2 ve UEFA Süper Kupa’yı 1 kez kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Radamel Falcao’da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransa’nın Monaco takımında forma giyen ‘El Tigre’ ve ‘UEFA Avrupa Ligi Kralı’ lakaplı Kolombiyalı golcü Falcao’yu resmen renklerine bağladı. Cimbom böylece hücum bölgesine dünyaca ünlü bir yıldızı monte etti ve taraftarların da beklentisini karşıladı.

Arjantin’den Avrupa’ya uzanan bir yol

1986 tarihinde Kolombiya‘nın Santa Marta şehrinde doğan Falcao’nun tam adı Radamel Falcao Garcia Zarate. Babası Radamel Garcia da eski futbolcu. Kariyerine Arjantin’in River Plate takımında başlayan 33 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde çekti ve Avrupa’nın yolunu tuttu. 2009 yılında Portekiz’in Porto ekibine transfer olan Falcao, yakaladığı başarılı grafikle 2011’de 40 milyon Euro bonservisle İspanya’nın Atletico Madrid takımına geçti. Kariyerinin zirvesini Madrid’de yaşayan Kolombiyalı golcü, 60 milyon Euro gibi yüksek bir ücretle Monaco’ya transfer oldu. Burada uzun bir sözleşme yapan Radamel Falcao, iki sezon İngiliz ekipleri Manchester United ve Chelsea’de kiralık olarak forma giydi. Yıldız golcü için bugüne kadar bonservis ve kiralık ücretlerine toplamda 120 milyon Euro para ödendi. Falcao bu anlamda zirvedeki isimlerden biri oldu.

Süper Kupa ve Avrupa Ligi’ni kazandı

Avrupa futbolunda başarılı olan Falcao'nun koleksiyonunda da 3 Avrupa kupası bulunuyor. 2011 yılında Porto, 2012 yılında da Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan 33 yaşındaki futbolcu, Madrid temsilcisi ile 2012 yılında UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Başarılı futbolcu Portekiz ve Fransa’da da lig şampiyonlukları yaşarken, Atletico Madrid ile İspanya Kral Kupası’nı kazandı.

Avrupa Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan futbolcu

Falcao, 2010-2011 sezonunda Porto'da attığı 17 golle, UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir sezon içinde en fazla gol atan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı. Kolombiyalı futbolcu, söz konusu sezonda oynadığı 14 maçta fileleri 17 kez havalandırıp büyük bir başarıya imza attı.

461 maç 271 gol

Kolombiyalı yıldız futbolcu, bugüne kadar 461 resmi müsabakada görev aldı ve 271 gol, 51 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, Porto ve Chelsea ile toplam 26 maçta görev alan Falcao 12 gol, 1 asist ile mücadele etti.



20 yaşında ilk kez giydiği Kolombiya Milli Takımı formasıyla toplam 88 müsabakaya çıkan 'El Tigre' lakaplı oyuncu rakip fileleri 34 kez havalandırdı. Falcao’nun kariyerinde oynadığı takımlar ve gösterdiği performanslar şöyle:

Monaco: 140 maç, 83 gol, 14 asist

River Plate: 101 maç, 41 gol, 6 asist

Atletico Madrid: 91 maç, 70 gol, 9 asist

Porto: 87 maç 72 gol, 17 asist

Manchester United: 29 maç, 4 gol, 5 asist

Chelsea: 12 maç 1 gol

Kolombiya Milli Takımı: 88 maç, 34 gol



