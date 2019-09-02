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Çanakkale'de 17 yaşındaki Hilal Yavaş kız evine giderken arıların saldırısına uğradı!

Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'de 17 yaşındaki Hilal Yavaş kız evine giderken arıların saldırısına uğradı!

ÇANAKKALE'de 17 yaşındaki Hilal Yavaş, sokakta yürüdüğü sırada yakında bulunan bir kovandan çıkan arıların saldırısına uğradı. Genç kız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, cumartesi günü Ezine ilçesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hilal Yavaş, evine gittiği sırada yakında bulunan kovanlardaki arıların saldırısına uğradı. 

Çok sayıda arı soktu

Çok sayıda arı tarafından sokulan genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan ve evinde istirahat eden Hilal Yavaş, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi.

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