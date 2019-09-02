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Erdoğan'ın ihraç sinyaline Ahmet Davutoğlu'nun ekibindeki Abdullah Başçı yanıt

Erdoğan'ın ihraç sinyaline Ahmet Davutoğlu'nun ekibindeki Abdullah Başçı yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün toplu açılış için gittiği Konya'da, İl Teşkilatındaki konuşmasında, 'Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de, gönlünü bizden ayırmış olan varsa ayıklamaktan çekinmeyiz' sözlerine Davutoğlu cephesinden cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Konya'da yaptığı değerlendirmede, kamuoyu tarafından dikkatle yeni parti kurma çalışmaları takip edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin partiden ihraç edilebileceğinin sinyalini vermişti.

Erdoğan'dan ihraç sinyali

Davutoğlu'nun memleketi toplu açılış için gittiği Konya'da partisinin programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" sözleri ihraç işareti olarak yorumlandı.

Davutoğlu'nun ekibinden yanıt

Erdoğan'ın bu işaretine Davutoğlu cephesinden yanıt gecikmedi.  Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığı bilinen AK Parti eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin, Yeni Akit'e şunları aktardı;

“Biz AK Parti’nin hatalarını konuşmaya devam edeceğiz. Biz makamlara değil bu ülkeye sevdalıyız. Allah’ın kulu olan herkes hata yapar, hataları konuşmak dile getirmek ihraç nedeniyse söyleyecek bir söz yok”

Davutoğlu ne demişti?

Davutoğlu, daha önce katıldığı bir canlı yayında sunucunun ihraç edilmeyi bekliyor musunuz? sorusuna, "Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım çünkü ancak tebessüm edilebilecek bir şey. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım" ifadelerini kullanmıştı.

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