Emine Erdoğan Salda Gölü'nde incelemede bulundu mest olduğu hayvana ilk kez dokundu

Karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını ve burayı çok beğendiğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: "Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. 'Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek.' dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, 'Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet ediyorum. Salda Gölü'ne gelin birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum.' dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim."